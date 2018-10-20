Жертвами взрывов на выборах в Афганистане стали 44 человека, 238 ранены

В результате серии взрывов, прогремевших в Афганистане в день парламентских выборов, погибли не менее 44 человек.

Об этом в субботу сообщает РИА Новости, отмечая, что еще как минимум 238 человек получили ранения разной степени тяжести.

При этом местный телеканал Tolo News, приводя данные главы МВД Афганистана Ваиса Ахмеда Бармака, сообщает о 28 погибших. Также министр рассказал, что всего во время выборов в нижнюю палату Национальной ассамблеи по всей стране зафиксировано 192 нападения на избирательные участки – в это число входят взрывы самодельных взрывных устройств и террористические акты.