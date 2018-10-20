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 Президенты России, Казахстана и Узбекистана обсудили экономическое и культурное сотрудничество

Президенты России, Казахстана и Узбекистана обсудили экономическое и культурное сотрудничество
17:24   20 Октября 2018
Весь мир

Президенты России, Казахстана и Узбекистана обсудили экономическое и культурное сотрудничество

Президенты России, Казахстана и Узбекистана обсудили экономическое и культурное сотрудничество

Неформальная встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, РФ – Владимира Путина и Узбекистана – Шавката Мирзиеева прошла в субботу в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на переговорах лидеры обсудили взаимодействие России, Казахстана и Узбекистана в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и других организаций на международной арене. Кроме того, президенты обсудили ключевые аспекты международной и региональной повестки дня.

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Автор: Александр Люблинский
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