Президенты России, Казахстана и Узбекистана обсудили экономическое и культурное сотрудничество

Неформальная встреча президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева, РФ – Владимира Путина и Узбекистана – Шавката Мирзиеева прошла в субботу в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на переговорах лидеры обсудили взаимодействие России, Казахстана и Узбекистана в рамках Содружества независимых государств (СНГ) и других организаций на международной арене. Кроме того, президенты обсудили ключевые аспекты международной и региональной повестки дня.