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СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

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17:06   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

СБУ анонсировала новое разоблачение «агента российских спецслужб»

Украинская служба безопасности в ходе брифинга назначенного на понедельник 22 октября намерена рассказать об очередном «разоблачении агента российских спецслужб».

С таким анонсом СБУ выступила в субботу, не раскрыв никаких подробностей относительно предстоящего «разоблачения».

«В понедельник, 22 октября, в 11:30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб», - говорится в объявлении.

Напомним: предыдущее «разоблачение» Службы безопасности Украины состоялось в декабре 2017 года и касалось чиновника секретариата украинского правительства, которого задержали по подозрению в связях с российскими спецлужбами. Позже стало известно, что задержанный чиновник – это помощник главы Кабмина Украины Станислав Ежов.

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Автор: Александр Люблинский
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