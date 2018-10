Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс поделился с подписчиками впечатлениями от встречи с зампредом правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой.

Он рассказал, что главными темами переговоров стало развитие делового сотрудничества между РФ и Бельгией, а также интересы бельгийских компаний в работе на территории России.

Глава МИД высоко оценил встречу с Голиковой в Брюсселе. Он выложил несколько фотографий с коллегой.

В заключение Рейндерс назвал переговоры с Голиковой конструктивными. Он добавил, что состоявшееся обсуждение поможет в углублении взаимодействия Бельгии с Россией.

Today I had a constructive meeting with Deputy Prime Minister of #Russia Tatiana #Golikova, to discuss our bilateral #economic relations and the interests of #Belgian companies in #Russia. ???????????????? pic.twitter.com/dbkzy5Gyu4