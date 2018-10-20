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16:42   20 Октября 2018
Весь мир

Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными

Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс поделился с подписчиками впечатлениями от встречи с зампредом правительства РФ по социальным вопросам Татьяной Голиковой.

Он рассказал, что главными темами переговоров стало развитие делового сотрудничества между РФ и Бельгией, а также интересы бельгийских компаний в работе на территории России.

Глава МИД высоко оценил встречу с Голиковой в Брюсселе. Он выложил несколько фотографий с коллегой.

В заключение Рейндерс назвал переговоры с Голиковой конструктивными. Он добавил, что состоявшееся обсуждение поможет в углублении взаимодействия Бельгии с Россией.

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Автор: Екатерина Розина
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