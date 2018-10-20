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16:50   20 Октября 2018
Весь мир

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Сирийский президент Башар Асад провел в Дамаске встречу со спецпредставителем президента России по урегулированию в Сирии Александром Лаврентьевым, заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым и представителями Министерства обороны РФ.

Как сообщает в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе встречи сирийского лидера с российской делегацией обсуждалась текущая ситуация в Сирии и вопрос политического урегулирования в стране.

«Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия», - говорится также в сообщении.

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада, со своей стороны сообщила, что в ходе переговоров с российской делегацией обсуждалась ситуация в государстве и формирование конституционной комиссии.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #асад #переговоры #делегация

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