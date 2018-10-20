Мы в соц.сетях:
Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

 Эксперты ждут, что акции «Яндекса» перед продажей «Сбербанку» подешевеют еще на 20-30%

Эксперты ждут, что акции «Яндекса» перед продажей «Сбербанку» подешевеют еще на 20-30%
ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

 ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс

ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

 Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными

Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными
Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

 Эксперты ждут, что акции «Яндекса» перед продажей «Сбербанку» подешевеют еще на 20-30%

Эксперты ждут, что акции «Яндекса» перед продажей «Сбербанку» подешевеют еще на 20-30%
ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

 ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс

ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

 Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными

Вице-премьер Бельгии назвал переговоры с Голиковой конструктивными
16:24   20 Октября 2018
Весь мир

Автобус с пассажирами сорвался с моста в реку в Индии, семеро погибших

Автобус с пассажирами сорвался с моста в реку в Индии, семеро погибших

Как минимум семь человек погибли и более 20 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в реку с моста в индийском штате Ассам на северо-востоке страны.

Об этом в субботу сообщает местное информагентство ANI.

В частности, сообщается, что крушение автобуса с моста произошло вблизи населенных пунктов  Макалмуа и Гувахати. Предварительно, причиной ЧП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением на сложном участке трассы, в результате автобус пробил ограждение и рухнул в реку.

Также отмечается, что разбившийся автобус принадлежал крупной государственной транспортной компании. Пострадавшие пассажиры госпитализированы. Подробности ЧП уточняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#дтп #автобус #крушение #индия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...