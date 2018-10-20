Автобус с пассажирами сорвался с моста в реку в Индии, семеро погибших

Как минимум семь человек погибли и более 20 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в реку с моста в индийском штате Ассам на северо-востоке страны.

Об этом в субботу сообщает местное информагентство ANI.

В частности, сообщается, что крушение автобуса с моста произошло вблизи населенных пунктов Макалмуа и Гувахати. Предварительно, причиной ЧП стало то, что водитель транспортного средства не справился с управлением на сложном участке трассы, в результате автобус пробил ограждение и рухнул в реку.

Также отмечается, что разбившийся автобус принадлежал крупной государственной транспортной компании. Пострадавшие пассажиры госпитализированы. Подробности ЧП уточняются.