ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах
Об этом в ходе брифинга сообщила секретарь Центроизбиркома самопровозглашенной республики Екатерина Терещенко.
По ее словам, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формат избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета.
Голосование состоится 11 ноября. Представитель комиссии рассказала, что необходимый для волеизъявления граждан документ изготовят с использованием многоступенчатой защиты. Для удобства жителей бюллетени будут распечатаны на двух языках: русском и украинском.
Кандидаты и на пост главы ЛНР, и на депутатские кресла будут указаны в алфавитном порядке, подчеркнула она.