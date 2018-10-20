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16:21   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для волеизъявления на выборах

Об этом в ходе брифинга сообщила секретарь Центроизбиркома самопровозглашенной республики Екатерина Терещенко.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формат избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета.

Голосование состоится 11 ноября. Представитель комиссии рассказала, что необходимый для волеизъявления граждан документ изготовят с использованием многоступенчатой защиты. Для удобства жителей бюллетени будут распечатаны на двух языках: русском и украинском.

Кандидаты и на пост главы ЛНР, и на депутатские кресла будут указаны в алфавитном порядке, подчеркнула она.

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Автор: Екатерина Розина
#лнр #политика #цик #весь мир #ыборы

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