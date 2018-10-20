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16:12   20 Октября 2018
Россия

Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

Артист Фоменко возглавит московское региональное отделение «Партии Роста»

О назначении Николая Фоменко сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Актера избрали на должность главы московского регионального отделения фракции на внеочередном съезде «Партии Роста».

Участники мероприятия проведут ротацию федерального политического совета (ФПС) партии, обсудят достигнутые результаты на прошедших выборах и разработают новую стратегию кампании на следующий год.

На следующей неделе Фоменко предстоит провести первую конференцию московского отделения партии в качестве его представителя.

Артист выступал в качестве доверенного лица Бориса Титов на прошедших выборах президента России.

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Автор: Екатерина Розина
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