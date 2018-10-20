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15:56   20 Октября 2018
Россия

Журналист Любимов занял пост заместителя председателя «Партии Роста»

Журналист Любимов занял пост заместителя председателя «Партии Роста»

Одного из создателей телекомпании «ВИД», журналиста Александра Любимова назначили заместителем председателя «Партии Роста», передает корреспондент «Политики Сегодня».

Соответствующее решение было принято на съезде партии в субботу, 20 октября.

На мероприятии состоится ротация федерального политического совета (ФПС) партии. Помимо этого участники съезда подведут итоги прошедших выборов. После этого члены «Партии Роста» смогут определить стратегию работы для кампании 2019 года.

«На должность заместителя председателя партии избран Александр Любимов», — объявил пресс-секретарь «Партии Роста».

Кандидатуру журналиста выдвинул представитель фракции Борис Титов. Впрочем, не на пост заместителя председателя. Он предложил назначить Любимова секретарем федерального политсовета.

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Автор: Екатерина Розина
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