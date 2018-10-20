Новая Конвенция о личных данных сократит проверки компаний РФ, работающих в Европе — эксперт

Москва подписала новый вариант Конвенции Совета Европы по защите личных данных. В Федеральной службе по надзору в области связи объяснили, что теперь РФ должна внести правки в законодательство, учитывая положения конвенции. Изменения дадут россиянам новые права в области защиты персональных данных.

В Роскомнадзоре сообщили, что новая конвенция поможет гражданам РФ получать информацию о доступе третьих лиц к их личной информации, при этом не просто выразить несогласие, но и получить квалифицированную помощь от профильного органа.

Представители бизнеса, наоборот, против присоединения РФ к Конвенции. Работники этой области уверены, что для развития цифровой экономики нужно предоставить бизнесу все личные данные. Пользователю же придется с этим смириться.

В беседе с ФАН научный сотрудник отделения РАН по компьютерной безопасности Андрей Чечулин сравнил персональные данные с минным полем, подчеркнув, что бизнес-сектор можно понять.

Чечулин напомнил, что до того, как в России приняли закон о персональных данных, у ОАО «РЖД» насчитывалось более четырех тысяч серверов, где хранились данные о пассажирах. С принятием документа компания провела реорганизацию, оставив только пять серверов. С этого момент все серверы с персональными данными россиян стали защищенным.

Присоединение к Конвенции повлечет изменения в российском законодательстве, заявил эксперт. Клиента могут спросить о его вероисповедании и занести ответ в базу. По новым правилам такие данные хранить запрещено. За нарушение положен штраф. Также запрещено переносить данные клиента из одной базы в другую при слиянии двух бизнесов.

«Бизнес не любит ограничений», — подытожил Чечулин.

Бояться ужесточения законодательства не стоит, уверен эксперт, поскольку от этого есть и позитивные последствия для бизнес-сектора. Чечулин напомнил, что до подписания документа российские компании, работающие за рубежом, хранили личную информацию согласно норм закона. Но европейские органы отдельно проверяли компании на соответствие теперь уже законодательству Европы.

С подписанием конвенции количество проверок снизится. Однако бизнес-сектору придется внимательнее фильтровать персональные данные и четко соблюдать требования положений Конвенции.