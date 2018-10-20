Эксперты ждут, что акции «Яндекса» перед продажей «Сбербанку» подешевеют еще на 20-30%

Акции интернет-компании «Яндекс», 30% которых собирается купить «Сбербанк», уже подешевели на Московской бирже примерно на 20%, а к моменту совершения сделки могут обрушиться на 30-50%.

Такое мнение в субботу высказал Тимур Нигматулин – аналитик компании «Открытие Брокер», слова которого в субботу приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, он отметил «околопанический характер» действий игроков рынка после появления новости о предстоящей покупке «Сбербанком» трети акций «Яндекса».

«От начала падения акции в конечном итоге могут упасть на 30-50%», - полагает эксперт.

В то же время, председатель Союза защитников информации Александр Бражников предположил, что обрушение акций «Яндекса» может быть вызвано искусственно, в рамках подготовки предстоящей сделки, так как «Сбербанк» и «Яндекс» и так давно сотрудничают, поэтому инвесторы, скорее всего, не связывают никаких негативных ожиданий с куплей-продажей акций интернет-компании.

Эксперт напомнил, что «Сбербанк» с 2009 года владеет «золотой акцией» «Яндекса», имея, таким образом, право вето на продажу более четверти акций интернет-холдинга. В 2012 году «Сбербанк» приобрел 75% акций интернет-сервиса «Яндекс.деньги», а с 2014-го года возглавляющий Сберьбанк Герман Греф входит в состав совета директоров «Яндекса». Кроме этого, в текущем году сервис «Яндекс.Маркет» договорился со «Сбербанком» создать совместный маркетплейс «Беру», который, по задумке авторов, должен стать российским аналогом интернет-магазина Amazon.

Бражников добавил, что не удивится, если «Яндексу» перед сделкой просто сбивают цену, а разговоры о Кремле, который якобы стоит за этим, по его словам, не имеют никаких оснований.

«Сбербанк — это полугосударственный банк, да и давно ходят слухи, что он собирается стать полностью коммерческим, - отметил эксперт, добавив при этом: - Поэтому не нужно и тут говорить о каком-то тайном плане правительства. Здесь речь о бизнесе, а не о политике».

По словам Бражникова, «Себербанк» хочет стать ведущим игроком в мире, и, возможно, попытается использовать в этих целях компанию «Яндекс», у которой множество сервисов, эффективно работающих в коммерческом секторе. При этом эксперт подчеркнул, что эта сделка не может оказаться не выгодной или неудачной, и скорее всего, после совершения сделки акции «Яндекса» стремительно подорожают.