Об этом сообщил официальный представитель национальной полиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики, прибывающие в Донбасс по ротации, с собой ввозят в зону конфликта тяжелое вооружение.

Он отметил, что это началось во время ротационных мероприятий, которые проводят на подконтрольных территориях Украины.

Марочко обвинил Киев в очередном нарушении минских договоренностей. Он напомнил, что ввоз вооружения калибром свыше 100 миллиметров на территорию конфликта запрещен. Впрочем, это не мешает Украине подтягивать военную технику в Донбасс и нарушать достигнутое соглашение.

Спикер возмущен действиями Киева. Он объяснил, что каждое подразделение украинских силовиков, прибывающее в Донбасс, с собой привозит запрещенную военную технику.

Он подчеркнул, что это противоречит минским соглашениям.