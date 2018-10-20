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15:27   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс

ЛНР: Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение в Донбасс

Об этом сообщил официальный представитель национальной полиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики, прибывающие в Донбасс по ротации, с собой ввозят в зону конфликта тяжелое вооружение.

Он отметил, что это началось во время ротационных мероприятий, которые проводят на подконтрольных территориях Украины.

Марочко обвинил Киев в очередном нарушении минских договоренностей. Он напомнил, что ввоз вооружения калибром свыше 100 миллиметров на территорию конфликта запрещен. Впрочем, это не мешает Украине подтягивать военную технику в Донбасс и нарушать достигнутое соглашение. 

Спикер возмущен действиями Киева. Он объяснил, что каждое подразделение украинских силовиков, прибывающее в Донбасс, с собой привозит запрещенную военную технику.

Он подчеркнул, что это противоречит минским соглашениям.

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Автор: Екатерина Розина
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