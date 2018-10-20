При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

Группа иммигрантов предприняла попытку побега из центра содержания иностранцев под стражей в Мадриде (СIE), ранив при этом 11 полицейских.

Об этом в субботу сообщает местный телеканал 24 Horas, отмечая, что попытку побега из СIE в Алуче, где в настоящее время ожидают депортации из Испании около 170 иностранцев, совершили примерно 80 человек, преимущественно выходцы из Алжира. Попытка побега была предотвращена, однако 11 стражей порядка получили ранения, двое из них пострадали серьезно и были госпитализированы. Также один из несостоявшихся беглецов получил ранение.

Предыдущая попытка побега из мадридского Центра содержания иностранцев под стражей была предпринята в августе текущего года и тогда 13 нелегальным мигрантам удалось скрыться в неизвестном направлении.