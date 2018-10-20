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15:10   20 Октября 2018
Политика

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на внеочередном съезде «Партии Роста» в Москве прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Хакасии. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

Титов пояснил, что партия решила «сделать шаг назад», в надежде, что оппонент так же снимет свою кандидатуру.

«Надеялись,что оппонент тоже снимется. Наблюдается вал негативных настроений в Хакасии. Мы мягко убедили, чтобы он [кандидат от КПРФ Валентин Коновалов] забрал заявление в суд на конкурента. Это не выборы против коммуниста, это была борьба с валом протестных настроений», — рассказал председатель партии.

Также бизнесмен отметил эффективность экс-главы региона Виктора Зимина, ушедшего в отставку перед вторым туром голосования. В «Партии Роста» уверены, что их кандидат Александр Мяхар еще покажет себя. В конце речи Титов снова призвал Коновалова снять кандидатуру с выборов.

«Наша партия только начинает свой большой путь. Мы двигаемся вперед, ряды укрепляются. На прошлых выборах мы показали хороший результат», — заключил бизнесмен.

Второй тур голосования в Хакасии пройдет 11 ноября. 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #титов #политика #хакасия

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