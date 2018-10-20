СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
Не менее 15 человек погибли в Афганистане в день парламентских выборов в результате серии нападений.
Об этом в субботу сообщает государственное информационное агентство Pajhwok в своем микроблоге Twitter, не уточняя при этом, о каких нападениях идет речь.
Ранее в субботу сообщалось о трех взрывах, которые произошли в Кабуле вблизи избирательных участков. В результате одного из взрывов в Кабуле, как отмечалось, погиб ребенок и порядка 30 человек получили ранения.
15 killed and more than 110 wounded so far in #Afghan #Election attacks .#AfghanistanElection2018 pic.twitter.com/Y8q4KzuhnG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.