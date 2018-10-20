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СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
14:56   20 Октября 2018
Весь мир

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

Не менее 15 человек погибли в Афганистане в день парламентских выборов в результате серии нападений.

Об этом в субботу сообщает государственное информационное агентство Pajhwok в своем микроблоге Twitter, не уточняя при этом, о каких нападениях идет речь.

Ранее в субботу сообщалось о трех взрывах, которые произошли в Кабуле вблизи избирательных участков. В результате одного из взрывов в Кабуле, как отмечалось, погиб ребенок и порядка 30 человек получили ранения.

 

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #выборы #афганистан #нападения

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