Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Казани пострадали десять человек, в том числе ребенок семи лет. Об этом в субботу, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Татарстан, сообщает агентство «Интерфакс».

Также сообщается, что авария с участием маршрутки произошла в Казани на Горьковском шоссе примерно в 11.30 по московскому времени.

«По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом», - говорится в сообщении.

Шестеро из десяти пострадавших, включая ребенка, госпитализированы, четверо получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Подробностей о состоянии пострадавших в аварии к настоящему моменту не приводится.