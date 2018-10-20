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14:45   20 Октября 2018
Россия

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Казани пострадали десять человек, в том числе ребенок семи лет. Об этом в субботу, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Татарстан, сообщает агентство «Интерфакс».

Также сообщается, что авария с участием маршрутки произошла в Казани на Горьковском шоссе примерно в 11.30 по московскому времени.

«По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом», - говорится в сообщении.

Шестеро из десяти пострадавших, включая ребенка, госпитализированы, четверо получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Подробностей о состоянии пострадавших в аварии к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
#авария #татарстан #дтп #пострадавшие #маршрутка

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