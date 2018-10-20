ЦИК РФ поддержал работу «Партии Роста» по внедрению блокчейна в выборы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся главой партии, заявил об этом на внеочередном съезде в Москве. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

Титов сообщил, что на следующей неделе состоится пресс-конференция, где будет обсуждаться использование блокчейна в выборах. Глава ЦИК Элла Памфвилова в пятницу связалась с бизнесменом и призвала продолжать работу в этой области.

Глава «Партии Роста» напомнил, что его фракция на выборах мэра Москвы провела опыт по привлечению избирателей на участки для голосования. Россиянам предложили зарегистрироваться на специальном сайте, а после прийти на участок и отправить геолокацию в качестве подтверждения. Процесс проходил с использованием блокчейна. За участие в эксперименте жители Москвы набирали баллы, которые обменивали на подарки.