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Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
14:42   20 Октября 2018
Россия

ЦИК РФ поддержал работу «Партии Роста» по внедрению блокчейна в выборы

ЦИК РФ поддержал работу «Партии Роста» по внедрению блокчейна в выборы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся главой партии, заявил об этом на внеочередном съезде в Москве. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

Титов сообщил, что на следующей неделе состоится пресс-конференция, где будет обсуждаться использование блокчейна в выборах. Глава ЦИК Элла Памфвилова в пятницу связалась с бизнесменом и призвала продолжать работу в этой области.

Глава «Партии Роста» напомнил, что его фракция на выборах мэра Москвы провела опыт по привлечению избирателей на участки для голосования. Россиянам предложили зарегистрироваться на специальном сайте, а после прийти на участок и отправить геолокацию в качестве подтверждения. Процесс проходил с использованием блокчейна. За участие в эксперименте жители Москвы набирали баллы, которые обменивали на подарки.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #цик рф #блокчейн #борис титов

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