ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

В республике напомнили, что обладают право ликвидировать украинскую авиацию, которая будет зафиксирована в в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской республики Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что оборонное ведомство ЛНР будет атаковать самолеты ВСУ, которые будут нарушать границы линии соприкосновения.

«Мы всегда готовы воспользоваться законным правом обороны, чтобы обезопасить мирных жителей республики», — объяснил Марочко.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев проводит учебные полеты истребителей ВСУ. Военное мероприятие проходит близ территории, где проходит операция Объединенных сил.

Представитель народной милиции ЛНР обвинил Украину за использование боевой авиации рядом с линией соприкосновения. Он назвал подобные действия «грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске».

Марочко заметил, что в случае появления военных самолетов в зоне конфликта, потери в рядах ВСУ неминуемы.

В заключение он выразил надежду, что украинскому правительству хватит благоразумия избежать таких последствий.