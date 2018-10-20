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 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

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14:33   20 Октября 2018
Россия

Родители керченского стрелка до сих пор не обратились за его телом

Родители керченского стрелка до сих пор не обратились за его телом

Место и время похорон Владислава Рослякова, который в среду 17 октября устроил бойню в керченском политехническом техникуме, убил 19 человек и ранил более 50, после чего покончил с собой, к настоящему моменту неизвестны.

Об этом журналистам рассказал замглавы керченской городской администрации Дилявер Мельгазиев, его слова приводит РИА Новости.

«По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались», - отметил Мельгазиев.

Напомним: накануне в Керчи прошли похороны студентов и преподавателей Политехнического колледжа, где Росляков устроил взрыв и стрельбу 17 октября. При этом в администрации города рассказали, что похороны самого Рослякова будут проведены в том месте, которое выберут члены его семьи.

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Автор: Александр Люблинский
#похороны #тело #родители #керчь #росляков

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