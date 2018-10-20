Родители керченского стрелка до сих пор не обратились за его телом

Место и время похорон Владислава Рослякова, который в среду 17 октября устроил бойню в керченском политехническом техникуме, убил 19 человек и ранил более 50, после чего покончил с собой, к настоящему моменту неизвестны.

Об этом журналистам рассказал замглавы керченской городской администрации Дилявер Мельгазиев, его слова приводит РИА Новости.

«По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались», - отметил Мельгазиев.

Напомним: накануне в Керчи прошли похороны студентов и преподавателей Политехнического колледжа, где Росляков устроил взрыв и стрельбу 17 октября. При этом в администрации города рассказали, что похороны самого Рослякова будут проведены в том месте, которое выберут члены его семьи.