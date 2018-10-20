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Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
14:18   20 Октября 2018
Россия

«Партия Роста» выдвинет Алексея Тимченко кандидатом на пост главы Приморья

«Партия Роста» выдвинет Алексея Тимченко кандидатом на пост главы Приморья

Алексей Тимченко в Приморье руководит местным отделением общественной организации «Деловая Россия».

На внеочередном съезде в Москве председатель партии Виктор Звагельский сообщил, что на выборы главы региона выдвигались восемь кандидатов. «Партия Роста» выдвинет девятого — Алексея Тимченко. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

Два тура выборов в Приморье прошли 9 и 16 сентября. Итоги голосования отменили из-за обнаруженных нарушений. Во втором этапе участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Первый после отказался продолжать гонку и ушел в отставку. На его место пришел губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, теперь также претендующий на должность главы Приморья.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #приморье #политика #партия роста

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