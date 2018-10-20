«Партия Роста» выдвинет Алексея Тимченко кандидатом на пост главы Приморья

Алексей Тимченко в Приморье руководит местным отделением общественной организации «Деловая Россия».

На внеочередном съезде в Москве председатель партии Виктор Звагельский сообщил, что на выборы главы региона выдвигались восемь кандидатов. «Партия Роста» выдвинет девятого — Алексея Тимченко. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

Два тура выборов в Приморье прошли 9 и 16 сентября. Итоги голосования отменили из-за обнаруженных нарушений. Во втором этапе участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Первый после отказался продолжать гонку и ушел в отставку. На его место пришел губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, теперь также претендующий на должность главы Приморья.