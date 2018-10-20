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ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

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 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

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14:16   20 Октября 2018
Россия

Разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине завершен

Разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине завершен

Об этом в субботу рассказал представитель пресс-службы правительства Ленобласти, слова которого приводит РИА новости.

«Разбор завалов завершён. Продолжается вывоз мусора», - заявил он, в частности.

Также представитель областного правительства отметил, что оперативный штаб организовал подомовой и поквартирный обход ближайших жилых массивов с целью зафиксировать возможные повреждения в результате взрыва и обеспечить выплаты положенных в случае ущерба компенсаций.

Накануне сообщалось о взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине, где производилась пиротехника. Жертвами взрыва стали четыре человека, еще семеро получили ранений, двое из них до сих пор остаются на лечении в больнице.

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Автор: Александр Люблинский
#взрыв #завод #гатчина #авангард

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