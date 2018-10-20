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ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

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При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

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14:01   20 Октября 2018
Весь мир

СМИ: 62 человека погибли в сирийском Дейр-эз-Зоре при ударах коалиции

СМИ: 62 человека погибли в сирийском Дейр-эз-Зоре при ударах коалиции

В результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой США, по двум сирийским деревням в провинции Дейр-эз-Зор, погибли более 60 мирных жителей.

Об этом в субботу, ссылаясь на местные источники, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

В частности, сообщается, что самолеты коалиции нанесли удары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран. Жертвам бомбардировки стали 62 местных жителя, при этом число раненых не называется. Также агентство не уточнило дату, когда был нанесен удар.

Ранее на текущей неделе РИА Новости сообщало, что авиация американской коалиции нанесла удар по сирийскому селению ас-Суса, при этом данных о жертвах среди мирного населения не приводилось.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #коалиция #авиаудар

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