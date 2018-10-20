Турция установит все детали убийства Хашогги

Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Он заверил международное сообщество, что турецкое правительство сделает все возможное, чтобы установить детали убийства обозревателя американской газеты The Washington post Джемаля Хашогги в саудовском консульстве.

Челик подчеркнул, что Анкара выяснит все обстоятельства трагедии и истинные причины произошедшего.

«Мы проводим независимое расследование, чтобы выяснить правду. Это наш долг чести. Мы не допустим сокрытия любых деталей преступления. Для этого будут задействованы все возможности. Это воля президента Турции», — передает слова пресс-секретаря агентство Anadolu.

Накануне генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб объяснил гибель журналиста его ссорой с сотрудниками консульства. В связи с этим в королевстве произошли значительные перестановки в правительстве. От должностей отстранили главных помощников наследного принца. Задержаны 18 сотрудников дипмиссии страны.

Хашогги жил и работал в США. Журналист приобрел известность после публикаций осуждающих саудовское правительство статей. Последний раз его видели в Турции перед зданием консульства Саудовской Аравии.