Мы в соц.сетях:
Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
13:56   20 Октября 2018
Весь мир

Очередной повод для санкций: Рябков ответил на новые обвинения США о «вмешательстве»

Очередной повод для санкций: Рябков ответил на новые обвинения США о «вмешательстве»

Замглавы МИД РФ счел очередные обвинения США в отношении россиянки предлогом для введения новых санкций против России.

Сергей Рябков объяснил, что Вашингтон пытается сфабриковать повод для введения новых санкций в отношении Москвы. По его словам, имеено поэтому Минюст США выступил с обвинениями в отношении главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой.

Президент Дональд Трамп опроверг любые связи между собственным предвыборным штабом и россиянкой. По его словам, обвинение беспочвенное. 

Поверят ли главе США граждане страны - вопрос. Впрочем, это не так важно, поскольку в Америке нет закона, который бы запрещал вмешательство в выборный процесс. Если последовать примеру работы прокуратуры США, обвинить можно каждого американца, который пишет что-либо в сети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #санкции #мид #политика #рябков #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...