Замглавы МИД РФ счел очередные обвинения США в отношении россиянки предлогом для введения новых санкций против России.

Сергей Рябков объяснил, что Вашингтон пытается сфабриковать повод для введения новых санкций в отношении Москвы. По его словам, имеено поэтому Минюст США выступил с обвинениями в отношении главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой.

Президент Дональд Трамп опроверг любые связи между собственным предвыборным штабом и россиянкой. По его словам, обвинение беспочвенное.

Поверят ли главе США граждане страны - вопрос. Впрочем, это не так важно, поскольку в Америке нет закона, который бы запрещал вмешательство в выборный процесс. Если последовать примеру работы прокуратуры США, обвинить можно каждого американца, который пишет что-либо в сети.