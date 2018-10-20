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13:46   20 Октября 2018
Россия

Титов: Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца

Титов: Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца

Глава «Партии Роста» Борис Титов на внеочередном съезде партии в Москве рассказал о курсе фракции. В конце заседания он процитировал британского политика Уинстона Черчилля.

Как сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня», Титов напомнил, что сторонники его партии являются рационалистами, а их курс в области экономики нацелен на уровень жизни граждан.

«Мы партия тех, кто производит блага, добавленную стоимость. Мы —рационалисты, люди прагматичные и настроенные на результат. Мы — левые, когда считаем, что цель любой экономики — уровень жизни людей. Но мы правые, потому что мы либералы, рыночники, поскольку уверены, что без конкуренции развития не будет», — сообщил Титов.

Бизнесмен уверен, что «Партия Роста» сможет реализовать проект. В конце заседания Титов начал цитировать Черчилля. 

«Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца. Кто в возрасте не стал консерватором — у того нет ума», — привел Титов слова британского политика.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #партия роста #борис титов

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