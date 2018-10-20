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Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
13:31   20 Октября 2018
Политика

Титов о поездке во Вьетнам: Там со всех углов слышно о России

Титов о поездке во Вьетнам: Там со всех углов слышно о России

Бизнесмен Борис Титов на внеочередном съезде Парти роста в Москве рассказал, что недавно был во Вьетнаме с деловым визитом. Политик уверен, что эта страна незаслуженно забыта.

Титов сообщил, что во Въетнаме говорят о России.

«Там со всех углов слышно о России, и о том, почему мы о них забыли. Активно начинаем сотрудничество с Вьетнамом», — заявил бизнесмен.

Также он рассказал, что Россия начала активно сотрудничать с Китаем в области макроэкономики. Титов напомнил, что недавно правительство КНР провело реформу, названную «мягкой либерализацией».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #китай #вьетнам #борис титов

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