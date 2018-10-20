Титов о поездке во Вьетнам: Там со всех углов слышно о России

Бизнесмен Борис Титов на внеочередном съезде Парти роста в Москве рассказал, что недавно был во Вьетнаме с деловым визитом. Политик уверен, что эта страна незаслуженно забыта.

Титов сообщил, что во Въетнаме говорят о России.

«Там со всех углов слышно о России, и о том, почему мы о них забыли. Активно начинаем сотрудничество с Вьетнамом», — заявил бизнесмен.

Также он рассказал, что Россия начала активно сотрудничать с Китаем в области макроэкономики. Титов напомнил, что недавно правительство КНР провело реформу, названную «мягкой либерализацией».