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 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

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13:44   20 Октября 2018
Россия

Продажа «Яндексом» акций «Сбербанку» пойдет на пользу компании

Продажа «Яндексом» акций «Сбербанку» пойдет на пользу компании

Покупка «Сбербанком» крупного пакета акций компании «Яндекс» выгодна обеим сторонам сделки. Об этом в субботу пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», приводя мнение эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.

В частности, эксперт заявил, что продать пакет акций всегда гораздо выгоднее, чем брать кредит, и «Яндекс» получит таким образом крупное финансовое вливание.

«Компания получает свободные и практически бесплатные деньги на развитие и укрепление позиций в конкуренции с тем же Google на рынке поисковиков, картографических служб и других сервисов», - отметил Власов.

При этом эксперт назвал «бредом, недостойным внимания» все разговоры, что «Яндекс», продав государственному «Сбербанку» пакет акций, сам станет госкомпанией, и, что государство пытается прибрать бизнес к рукам. Также Власов обратил внимание, что все подобные предположения высказываются не в России, а раздаются со стороны западных инвесторов, пытающихся любыми путями дискредитировать Россию.

Тот факт, что «Сбербанк» является государственной компанией, ни о чем не говорит, также, как никого не смущает множество компаний с государственным участием в странах Запада – в частности, в Германии и во Франции. Напротив, подчеркнул эксперт, приобретение «Сбербанком» акций «Яндекса» принесет только положительные результаты.

Продажа «Яндексом» акций «Сбербанку» пойдет на пользу компании

Акции компании «Яндекс» начали падать на Московской бирже после того, как стало известно о ее планах продать «Сбербанку» крупный пакет акций – по некоторым данным, до трети ценных бумаг. На момент закрытия торгов 17 октября котировки «Яндексак» на Мосбирже подешевели на 4,1%. В пятницу – 19 октября – после небольшого роста, капитализация интернет-компании на Московской бирже упала на 1,7 миллиарда долларов, ее акции в итоге подешевели на 17,2 процента.

Однако эксперт считает, что это явление временное и вскоре после завершения сделки падение котировок будет отыграно на хороших новостях – то есть как только, средства, полученные компанией от продажи акций начнут приносить ощутимую отдачу, акции подорожают обратно и даже превысят уровень, на котором находились до падения.

«Темпы роста будут зависеть от того, как интернет-компания использует полученные средства и насколько быстро начнет совершенствовать имеющиеся сервисы, запускать новые», - подчеркнул эксперт.

Логика происходящего, по словам Власова, проста – раз «Яндекс» заявил о продаже акций, значит нуждается в деньгах, которые планирует вложить в развитие, то есть у компании уже имеются перспективные проекты и вопрос лишь в финансировании. Подобная деятельность является вполне естественной для рынка, а паника, поднявшаяся вокруг нее, просто нелепа.

Продажа «Яндексом» акций «Сбербанку» пойдет на пользу компании

Также эксперт отметил, что от сделки по продаже акций выиграют не только «Яндекс» и «Сбербанк», но и пользователи, так как интернет компания получит огромные деньги, которые сможет направить на реализацию новых серьезных проектов, а также на дальнейшее развитие продуктов, уже показавших свою успешность.

«Если компания стоила 9 миллиардов долларов, то треть этой суммы поступит чистыми вливаниями. Даже после расчетов с предыдущими держателями ценных бумаг средств остается более чем достаточно на серьезные проекты. Пусть даже останется по итогам 2 миллиарда долларов – это 130 миллиардов рублей, капитал более чем привлекательный для любой даже крупной компании», - подсчитал Власов.

В заключение эксперт отметил, что финансовая устойчивость «Яндекса» и раньше не подвергалась сомнению, а теперь, получив финансирование на самосовершенствование, компания сможет развиваться в разных сферах, и выиграют от этого в первую очередь рядовые пользователи.

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Автор: Александр Люблинский
#акции #сбербанк #яндекс #эксперт #выгода

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