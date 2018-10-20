Продажа «Яндексом» акций «Сбербанку» пойдет на пользу компании

Покупка «Сбербанком» крупного пакета акций компании «Яндекс» выгодна обеим сторонам сделки. Об этом в субботу пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», приводя мнение эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.

В частности, эксперт заявил, что продать пакет акций всегда гораздо выгоднее, чем брать кредит, и «Яндекс» получит таким образом крупное финансовое вливание.

«Компания получает свободные и практически бесплатные деньги на развитие и укрепление позиций в конкуренции с тем же Google на рынке поисковиков, картографических служб и других сервисов», - отметил Власов.

При этом эксперт назвал «бредом, недостойным внимания» все разговоры, что «Яндекс», продав государственному «Сбербанку» пакет акций, сам станет госкомпанией, и, что государство пытается прибрать бизнес к рукам. Также Власов обратил внимание, что все подобные предположения высказываются не в России, а раздаются со стороны западных инвесторов, пытающихся любыми путями дискредитировать Россию.

Тот факт, что «Сбербанк» является государственной компанией, ни о чем не говорит, также, как никого не смущает множество компаний с государственным участием в странах Запада – в частности, в Германии и во Франции. Напротив, подчеркнул эксперт, приобретение «Сбербанком» акций «Яндекса» принесет только положительные результаты.

Акции компании «Яндекс» начали падать на Московской бирже после того, как стало известно о ее планах продать «Сбербанку» крупный пакет акций – по некоторым данным, до трети ценных бумаг. На момент закрытия торгов 17 октября котировки «Яндексак» на Мосбирже подешевели на 4,1%. В пятницу – 19 октября – после небольшого роста, капитализация интернет-компании на Московской бирже упала на 1,7 миллиарда долларов, ее акции в итоге подешевели на 17,2 процента.

Однако эксперт считает, что это явление временное и вскоре после завершения сделки падение котировок будет отыграно на хороших новостях – то есть как только, средства, полученные компанией от продажи акций начнут приносить ощутимую отдачу, акции подорожают обратно и даже превысят уровень, на котором находились до падения.

«Темпы роста будут зависеть от того, как интернет-компания использует полученные средства и насколько быстро начнет совершенствовать имеющиеся сервисы, запускать новые», - подчеркнул эксперт.

Логика происходящего, по словам Власова, проста – раз «Яндекс» заявил о продаже акций, значит нуждается в деньгах, которые планирует вложить в развитие, то есть у компании уже имеются перспективные проекты и вопрос лишь в финансировании. Подобная деятельность является вполне естественной для рынка, а паника, поднявшаяся вокруг нее, просто нелепа.

Также эксперт отметил, что от сделки по продаже акций выиграют не только «Яндекс» и «Сбербанк», но и пользователи, так как интернет компания получит огромные деньги, которые сможет направить на реализацию новых серьезных проектов, а также на дальнейшее развитие продуктов, уже показавших свою успешность.

«Если компания стоила 9 миллиардов долларов, то треть этой суммы поступит чистыми вливаниями. Даже после расчетов с предыдущими держателями ценных бумаг средств остается более чем достаточно на серьезные проекты. Пусть даже останется по итогам 2 миллиарда долларов – это 130 миллиардов рублей, капитал более чем привлекательный для любой даже крупной компании», - подсчитал Власов.

В заключение эксперт отметил, что финансовая устойчивость «Яндекса» и раньше не подвергалась сомнению, а теперь, получив финансирование на самосовершенствование, компания сможет развиваться в разных сферах, и выиграют от этого в первую очередь рядовые пользователи.