Мы в соц.сетях:
Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

Титов снова призвал Коновалова сняться с выборов главы Хакасии

 Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали в Казани в ДТП с маршруткой
ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

ЛНР пригрозила ВСУ сбивать авиацию у линии соприкосновения

 Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест
При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

При попытке побега мигрантов в Мадриде пострадали 11 полицейских

 СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов

СМИ: 15 человек погибли и 110 пострадали в Афганистане в день выборов
13:31   20 Октября 2018
Медиа

Глава Косово оценил решение парламента Македонии о переименовании страны

Глава Косово оценил решение парламента Македонии о переименовании страны

Президент Хашим Тачи рассказал, что самопровозглашенная республика Косово радуется и поддерживает голосование большинства депутатов парламента Македонии о выборе евроатлантической интеграции.

Депутаты Собрания (законодательный орган Македонии — прим.ред.) большинством голосов выступили за переименование страны по договору с Грецией и становление на политический курс евроатлантической интеграции. Заседание по данному вопросу завершилось в пятницу, 19 октября. Решение о внесении изменений в конституцию страны было принято ради возможности вступления в НАТО и ЕС. 

Таким образом, премьер Заев собрал необходимое число (80 голосов) за поправки к главному документу республики. Законопроект предполагает изменение названия страны, а именно добавление слова «Северная» перед традиционным названием «Македония».

«Македония приняла курс на евроатлантическую интеграцию. Это фундаментальный и важный шаг для укрепления мира в регионе. Все республика Косово радуется и поддерживает Македонию. Это очень важное решение нашего соседа. Мир и стабильность в регионе достигнута, благодаря решительному продвижению евроатлантической ориентации. Упорный труд поможет нам попасть в европейскую семью», — заявил Тачи в Facebook.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#ес #политика #косово #македония #весь мир #тачи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...