Глава Косово оценил решение парламента Македонии о переименовании страны

Президент Хашим Тачи рассказал, что самопровозглашенная республика Косово радуется и поддерживает голосование большинства депутатов парламента Македонии о выборе евроатлантической интеграции.

Депутаты Собрания (законодательный орган Македонии — прим.ред.) большинством голосов выступили за переименование страны по договору с Грецией и становление на политический курс евроатлантической интеграции. Заседание по данному вопросу завершилось в пятницу, 19 октября. Решение о внесении изменений в конституцию страны было принято ради возможности вступления в НАТО и ЕС.

Таким образом, премьер Заев собрал необходимое число (80 голосов) за поправки к главному документу республики. Законопроект предполагает изменение названия страны, а именно добавление слова «Северная» перед традиционным названием «Македония».