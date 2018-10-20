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 Титов заявил о необходимости защиты малого бизнеса от уголовного преследования

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13:18   20 Октября 2018
Политика

Титов заявил о необходимости защиты малого бизнеса от уголовного преследования

Титов заявил о необходимости защиты малого бизнеса от уголовного преследования

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на съезде «Партии Роста» в Москве назвал малый бизнес важным элементом экономики. Слова политика передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Среди главных направлений парии Титов назвал цифровизацию. Бизнесмен уверен, что такой вызов стоит перед всей Россией. Технологии блокчейна также являются «будущим для всех».

Далее он напомнил о важности малого бизнеса. Титов уверен, что его необходимо защитить от уголовного преследования.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #партия роста #борис титов

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