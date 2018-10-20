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13:06   20 Октября 2018
Политика

Титов раскритиковал оппозицию за отсутствие политического курса

Титов раскритиковал оппозицию за отсутствие политического курса

Глава «Партии Роста» Борис Титов заявил, что Россия заслуживает более умной оппозиции, чем та, которая есть сейчас. Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня» с заседания партии в Москве.

Бизнесмен уверен, что сейчас только его партия может предложить что-то стоящее. Титов считает, что программа «Партии Роста» способна изменить экономическую ситуацию в регионе.

«Думаю, наша страна заслуживает более умную оппозицию. Они не дают никакой программы. Коммунисты, к примеру, зовут нас в прекрасное прошлое. Если кто читал доклад [блогера Алексея] Навального, то его программа — смесь советского плановой экономики с популистскими социальными лозунгами. У нас же есть реальная стратегия роста», — сообщил Титов.

Омбудсмен также полагает, что время его партии пока еще не пришло, но ситуация с выборами улучшается.

«Наше время еще не пришло. Предприниматели еще сидят в норках, население относится к бизнесу без доверия. Но ситуация улучшается, хоть и кардинального изменения не произошло. Сегодня выборы показали, что мы опять вернулись в политический процесс, что люди заинтересованы в выборах, была конкуренция и это сильно играет в нашу пользу», — рассказал бизнесмен.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #партия роста #борис титов

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