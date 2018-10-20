Титов раскритиковал оппозицию за отсутствие политического курса

Глава «Партии Роста» Борис Титов заявил, что Россия заслуживает более умной оппозиции, чем та, которая есть сейчас. Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня» с заседания партии в Москве.

Бизнесмен уверен, что сейчас только его партия может предложить что-то стоящее. Титов считает, что программа «Партии Роста» способна изменить экономическую ситуацию в регионе.

«Думаю, наша страна заслуживает более умную оппозицию. Они не дают никакой программы. Коммунисты, к примеру, зовут нас в прекрасное прошлое. Если кто читал доклад [блогера Алексея] Навального, то его программа — смесь советского плановой экономики с популистскими социальными лозунгами. У нас же есть реальная стратегия роста», — сообщил Титов.

Омбудсмен также полагает, что время его партии пока еще не пришло, но ситуация с выборами улучшается.