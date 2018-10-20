Один человек может оставаться под завалами на месте взрыва на заводе в Гатчине
На заводе «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области, где в пятницу прогремел взрыв, под завалами может оставаться один человек.
Об этом в субботу утром сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба на месте ЧП.
«Продолжаются работы по поиску ещё одного пострадавшего. Разбор завалов близится к завершению», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Гатчине погибли четыре человека и семеро пострадали. К настоящему моменту, по данным МЧС, более 80% завалов на месте взрыва разобраны.