«Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF), получив подтверждение убийства журналиста в саудовском консульстве, призвала международное сообщество продолжить мощное давление на Эр-Рияд.

Журналисты считают, что для установления истинной причины убийства сотрудника американской газеты The Washington Post Джемаля Хашогги, которого последний раз видели в Турции в здании консульства Саудовской Аравии, необходимо продолжить давление на Эр-Рияд.

О гибели корреспондента сообщил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Он объяснил смерть Хашогги следующей причиной: журналист поссорился с сотрудниками консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В связи с убийством американского журналиста Эр-Рияд арестовал 18 саудовских подданных. Главных помощников наследного принца королевства отстранили от должностей.

Об этом он написал в Twitter. По его словам, организация рассчитывает на поддержку международного сообщества, поскольку только так возможно выяснить всю правду и причины убийства журналиста, который осуждал политику Саудовской Аравии.

Хашогги исчез накануне свадьбы. Журналист направился в Турцию по приглашению саудовского консульства, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Последний раз его видела невеста. Возле здания дипломатического представительства королевства.

Обозреватель американской газеты оставил невесте свой смартфон и перевел часы Apple Watch в режим записи. Момент убийства записан на его девайс, который синхронизирован с телефоном. Так, следователи получили записи инцидента.

Any attempt to get rid of the pressure on #Saudi_Arabia and to accept a compromise policy would result in giving a « license to kill » to a Kingdom that puts in jail, lashes, kidnappes and even kills journalists who dare to investigate and launch debates. #KhashoggiMurder https://t.co/ccUxEh7HZP

After the recognition of #Khashoggi’s death, we expect a determined, constant and powerful pressure to be kept on #Saudi_Arabia in order to get the whole truth on the case and the release of Saudi Arabian journalists that have been condemned to crazy and horrible sentences. pic.twitter.com/7snlAiYBoo