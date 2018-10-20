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 «Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги

«Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги
13:03   20 Октября 2018
Весь мир

«Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги

«Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги

 

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF), получив подтверждение убийства журналиста в саудовском консульстве, призвала международное сообщество продолжить мощное давление на Эр-Рияд.

Журналисты считают, что для установления истинной причины убийства сотрудника американской газеты The Washington Post Джемаля Хашогги, которого последний раз видели в Турции в здании консульства Саудовской Аравии, необходимо продолжить давление на Эр-Рияд.

О гибели корреспондента сообщил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Он объяснил смерть Хашогги следующей причиной: журналист поссорился с сотрудниками консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

В связи с убийством американского журналиста Эр-Рияд арестовал 18 саудовских подданных. Главных помощников наследного принца королевства отстранили от должностей. 

«Любая попытка пренебречь давлением на Саудовскую Аравию и принять компромиссную политику в отношении королевства приведет к официальной выдаче «лицензий на убийство», заключение в тюрьмы, пытки, похищения даже убийства журналистов, которые осмеливаются расследовать происходящее в Эр-Рияде и выступать против действующего правительства», — считает генсек RSF Кристоф Делуар.

Об этом он написал в Twitter. По его словам, организация рассчитывает на поддержку международного сообщества, поскольку только так возможно выяснить всю правду и причины убийства журналиста, который осуждал политику Саудовской Аравии.

«Репортеры без границ» призвали продолжить давление на Эр-Рияд после убийства Хашогги

«После установления смерти Хашогги, мы рассчитываем на решительное, постоянное и мощное давление в отношении Саудовской Аравии, чтобы выявить истинные причины убийства и освободить других журналистов, которых приговорили к заключению по ужасным, сумасшедшим и несправедливым обвинениям», — заключил Делуар.

Хашогги исчез накануне свадьбы. Журналист направился в Турцию по приглашению саудовского консульства, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Последний раз его видела невеста. Возле здания дипломатического представительства королевства.

Обозреватель американской газеты оставил невесте свой смартфон и перевел часы Apple Watch в режим записи. Момент убийства записан на его девайс, который синхронизирован с телефоном. Так, следователи получили записи инцидента. 

 

 

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Автор: Екатерина Розина
#сша #убийство #турция #политика #саудовская аравия #весь мир #хашогги

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