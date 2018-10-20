Взрывы прогремели на избирательных участках в Кабуле

В столице Афганистана прогремели несколько взрывов. Инцидент произошел на избирательных участках в Кабуле.

Детали происшествия неизвестны, пишет издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на местных чиновников.

При этом местные СМИ не публикуют информацию о взрывах. Власти также хранят молчание и не комментируют публикацию AFP.

Граждане Афганистана выбирают депутатов Народной палаты. Избирательные участки открылись в 32 провинциях страны. Безопасность волеизъявителей обеспечивают порядка 70 тысяч сотрудников МВД и других правоохранителей. Правительство объявило повышенную боеготовность силовых структур, поскольку угроза со стороны боевиков «Талибан» (радикальное террористическое движение, запрещено в РФ) сохраняется. Террористы препятствуют проведению выборов в Афганистане.