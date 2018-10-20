Ребенок погиб и около 30 человек пострадали в Кабуле при взрыве у избирательного участка

В хирургический центр в Кабуле после взрыва вблизи избирательного участка доставили 30 пострадавших, в том числе ребенка, который от полученных ран скончался.

Об этом в субботу в своем микроблоге Twitter сообщает итальянская неправительственная организация Emergency.

«Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш Хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди поступивших был ребенок, который скончался к моменту прибытия в центр», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Кабуле в день парламентских выборов прогремели три взрыва.

Итальянская НПО Emergency была основана в Милане в 1994 году и с тех пор оказывает медицинскую помощь мирному населению разных стран.