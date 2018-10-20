Ребенок погиб и около 30 человек пострадали в Кабуле при взрыве у избирательного участка
В хирургический центр в Кабуле после взрыва вблизи избирательного участка доставили 30 пострадавших, в том числе ребенка, который от полученных ран скончался.
Об этом в субботу в своем микроблоге Twitter сообщает итальянская неправительственная организация Emergency.
«Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш Хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди поступивших был ребенок, который скончался к моменту прибытия в центр», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Кабуле в день парламентских выборов прогремели три взрыва.
Итальянская НПО Emergency была основана в Милане в 1994 году и с тех пор оказывает медицинскую помощь мирному населению разных стран.
???? AGGIORNAMENTO dal nostro staff a #Kabul: i pazienti ricevuti dopo l'esplosione sono 37: 25 sono stati ricoverati, 11 medicati in pronto soccorso, 1 bambino era già morto all'arrivo in ospedale. #AfghanElections2018— EMERGENCY (@emergency_ong) 20 октября 2018 г.