Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Мужчину осудили за убийство несовершеннолетнего. Приговор уже вступил в силу, но преступник разгуливал на свободе, поскольку в колонии в Луцке для него «не хватило свободного места».

Как сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин на странице в Facebook, осужденного на улице встретили родственники погибшего подростка. Семья обратилась в полицию Украины, потребовав разъяснить ситуацию. Там им и сообщили, что колония «переполнена».

В дело вмешалась прокуратура. В итоге преступника этапировали в Торецкую исправительную колонию, Херсонская область.