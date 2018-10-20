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Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

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11:31   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Мужчину осудили за убийство несовершеннолетнего. Приговор уже вступил в силу, но преступник разгуливал на свободе, поскольку в колонии в Луцке для него «не хватило свободного места».

Как сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин на странице в Facebook, осужденного на улице встретили родственники погибшего подростка. Семья обратилась в полицию Украины, потребовав разъяснить ситуацию. Там им и сообщили, что колония «переполнена».

В дело вмешалась прокуратура. В итоге преступника этапировали в Торецкую исправительную колонию, Херсонская область.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #общество #луцк

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