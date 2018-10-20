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11:44   20 Октября 2018
Весь мир

Саудовский король приказал реконструировать разведку королевства

Саудовский король приказал реконструировать разведку королевства

В Саудовской Аравии будет сформирован специальный комитет для реструктуризации, уточнения полномочий и обеспечения нормального функционирования разведки страны. Такое распоряжение ранее в субботу отдал король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Комитет, по приказу монарха, возглавит наследный принц СА Мухаммед бен Салман. Под его руководством комитет, в состав которого войдут министры МВД и МИД, глава службы общей разведки и руководитель Национального управления безопасности, должен будет в течение месяца пересмотреть структуру разведки страны и представить результаты.

Также король своим распоряжением отправил в отставку Сауда аль-Кахтани – советника королевской канцелярии, Ахмеда Асири – заместителя главы службы общей разведки и трех высокопоставленных чиновников из данной спецслужбы.

Пояснений относительно того, имеют ли данные распоряжения короля СА к недавнему убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, к настоящему моменту не поступало.

Саудовский король приказал реконструировать разведку королевства

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Автор: Александр Люблинский
#разведка #саудовскаяаравия #реструктуризация

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