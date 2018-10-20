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 Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne

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11:28   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne

Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne

Официальное заявление об ограничениях в отношении двух телеканалов опубликовано в официальном издании Верховной рады «Голос Украины». 

Санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne вступили в силу, говорится в сообщении парламентской газеты.

Верховная рада обвинила данные СМИ в «пропаганде государства-агрессора». Проект передали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны. Законодательную инициативу приняли 5 октября. Санкции вступили в силу.

Впрочем, законопроект одобрили не все. Партия «Оппозиционный блок» выступила против ограничительной меры, заявив, что они означают возвращение страны к цензуре. Тем не менее, Киев отклонил обращение партии и отказался отменить постановление о санкциях.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #санкции #политика

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