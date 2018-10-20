МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии

Непогода у берегов острова повлекла подтопление нескольких населенных пунктов в восточной части.

Также затруднено движение транспорта, отменены авиарейсы. Изменения коснулись расписания движения железнодорожного транспорта.

МИД РФ сообщил также, что в южной части Испании введены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности. Причиной этому стали проливные дожди с грозами.