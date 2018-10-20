МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии
Непогода у берегов острова повлекла подтопление нескольких населенных пунктов в восточной части.
Также затруднено движение транспорта, отменены авиарейсы. Изменения коснулись расписания движения железнодорожного транспорта.
МИД РФ сообщил также, что в южной части Испании введены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности. Причиной этому стали проливные дожди с грозами.
#Италия - сильный шторм достиг берегов о. Сицилия; в результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова; затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта pic.twitter.com/bFSsgdvgL1— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) October 20, 2018