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 МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии

МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии
Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

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11:12   20 Октября 2018
Политика

МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии

МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии

Непогода у берегов острова повлекла подтопление нескольких населенных пунктов в восточной части.

Также затруднено движение транспорта, отменены авиарейсы. Изменения коснулись расписания движения железнодорожного транспорта.

МИД РФ сообщил также, что в южной части Испании введены «красный» и «оранжевый» уровни погодной опасности. Причиной этому стали проливные дожди с грозами.

 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #испания #мид рф #сицилия

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