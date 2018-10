Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает местный телеканал CBS, отмечая, что причиной вынужденной посадки стали проблемы с двигателем. Во время происшествия на борту самолета находился пилот, проходящий обучение, и летный инструктор, который взял управление воздушным судном на себя и самостоятельно посадил воздушное судно. В результате инцидента ни в самолете, ни на автотрассе никто не пострадал.

Также отмечается, что из-за посадки самолета на оживленную трассу на некоторое время автомобильное движение по ней было затруднено, но больше никакого ущерба не причинено.

Emergency landing of a small plane in #ElCajon is blocking the Mollison Ave exit off 8 W from 2nd St to Mollison. No reports of any injuries. #sdtraffic #PlaneOnFreeway #PlaneCrash @JenniferMarkham pic.twitter.com/hgvs1a7c0O