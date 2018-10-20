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 Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США

Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США
11:18   20 Октября 2018
Весь мир

Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США

Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает местный телеканал CBS, отмечая, что причиной вынужденной посадки стали проблемы с двигателем. Во время происшествия на борту самолета находился пилот, проходящий обучение, и летный инструктор, который взял управление воздушным судном на себя и самостоятельно посадил воздушное судно. В результате инцидента ни в самолете, ни на автотрассе никто не пострадал.

Также отмечается, что из-за посадки самолета на оживленную трассу  на некоторое время автомобильное движение по ней было затруднено, но больше никакого ущерба не причинено.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #самолет #калифорния #вынужденнаяпосадка

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