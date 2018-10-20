Еще один студент обратился к врачам после стрельбы в Керчи

Юношу поместили в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ), сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Всего в госпитале находятся девять пострадавших. Состояние двоих оценивается как тяжелое, здоровью шести причинен средний вред, а одному — легкий.

На стационаре в Крыму находятся 23 человека, пострадавших при инциденте в политехническом колледже Керчи.

Стрельба произошла в минувшую среду. Студент четвертого курса Владислав Росляков напал на учащихся и работников заведения. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.