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Премьер-министр РФ поздравил Школу-студию МХАТ с 75-летием

 МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии

МИД РФ сообщил о сильном шторме у берегов Сицилии
Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника на Украине выпустили из колонии из-за нехватки мест

 Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne

Киев ввел санкции в отношении телеканалов «112. Украина» и NewsOne
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 Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США

Самолет вынужденно сел на автомобильную трассу в США
10:44   20 Октября 2018
Россия

Еще один студент обратился к врачам после стрельбы в Керчи

Еще один студент обратился к врачам после стрельбы в Керчи

Юношу поместили в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ), сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав Республики Крым.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Всего в госпитале находятся девять пострадавших. Состояние двоих оценивается как тяжелое, здоровью шести причинен средний вред, а одному — легкий.

На стационаре в Крыму находятся 23 человека, пострадавших при инциденте в политехническом колледже Керчи.

Стрельба произошла в минувшую среду. Студент четвертого курса Владислав Росляков напал на учащихся и работников заведения. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #общество #керчь

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