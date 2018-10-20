Срок хранения извещений о штрафах от ГИБДД на почте снизят до недели

Срок хранения на почте извещений от ГИБДД о штрафах уменьшится с 30 дней до недели. Такие поправки к приказу о правилах оказания почтовых услуг разработала Минкомсвязь, передает «Коммерсант».

Теперь письма ГИБДД будут находиться в почтовых отделениях столько же, сколько и судебные уведомления. Если получатель вовремя не заберет извещение, оно вернется обратно в Госавтоинспекцию, и наказание вступит в силу.

Данные меры задуманы для привлечения к ответственности водителей, целенаправленно не забирающих штрафные письма, чтобы срок давности их правонарушения истек.

В «Почте России» отметили, что для введения новых правил на практике придется менять текущие ведомственные правила.