Военные корабли США могут пройти через Тайваньский пролив

Штаты допускают возможность прохода своих боевых кораблей через Тайваньский пролив, передает 20 октября агентство Reuters со ссылкой на неких представителей руководства США.

По данным агентства, в Пентагоне намерены повторить июньскую операцию, когда два ракетных эсминца ВМС США USS Mustin и USS Benfold проплыли между Тайванем и КНР. Китайский МИД резко осудил эти действия и подчеркнул, что американцам не следует подрывать мир и стабильность по обе стороны пролива. Штаты, в свою очередь, заявили, что это обычный проход, который корабли ВМС США осуществляли в течение многих лет.

Reuters подчеркивает, что повторение ситуации вновь вызовет резко негативную реакцию Китая. В ВС США никаких комментариев по этому поводу не дали.