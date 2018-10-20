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 Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу
Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

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9:36   20 Октября 2018
Политика

Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 19 октября, выступил на Пятом совещании оборонных ведомств стран АСЕАН.

Политик подчеркнул, что граждане Сирии нуждаются в провизии, вещах первой необходимости, лекарствах, технике и строительных материалах. В связи с этим Шойгу призвал страны «СМОА плюс» присоединиться к восстановлению САР.

Министр уверен, что страны АТР при совместной работе на Ближнем Востоке смогут создать благоприятные условия для возвращения домой беженцев, а также нормализовать ситуацию в Сирии. К тому же им удастся не допустить возрождения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе, и, как следствие, не дать распространиться радикалам в АТР.

Шойгу напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который предлагал странам «СМОА плюс» под руководством ООН начать совместную деятельность на Ближнем Востоке.

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Автор: Павел Никифоров
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