Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 19 октября, выступил на Пятом совещании оборонных ведомств стран АСЕАН.

Политик подчеркнул, что граждане Сирии нуждаются в провизии, вещах первой необходимости, лекарствах, технике и строительных материалах. В связи с этим Шойгу призвал страны «СМОА плюс» присоединиться к восстановлению САР.

Министр уверен, что страны АТР при совместной работе на Ближнем Востоке смогут создать благоприятные условия для возвращения домой беженцев, а также нормализовать ситуацию в Сирии. К тому же им удастся не допустить возрождения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе, и, как следствие, не дать распространиться радикалам в АТР.

Шойгу напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который предлагал странам «СМОА плюс» под руководством ООН начать совместную деятельность на Ближнем Востоке.