Малайзия поддерживает действия РФ по борьбе с терроризмом в Сирии

Малайзия поддерживает действия России по борьбе с боевиками в Сирии, заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу малайзийский коллега Мохамад Сабу во время субботней встречи в Сингапуре.

Глава японского Минобороны Такэси Ивая на переговорах с Шойгу заявил об уверенности, что очередная встреча с российскими партнерами в формате «два плюс два» состоится в Японии. Он отметил, что сможет сохранить и приумножить дружеские отношения, которые сложились у Шойгу с предыдущим министром обороны.

Во время переговоров с южнокорейским министром национальной обороны Чон Ген Ду Шойгу затронул вопросы безопасности в Юго-Восточном регионе, а конкретно — на Корейском полуострове.