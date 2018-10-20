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 Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

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Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

 Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе

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Военные корабли США могут пройти через Тайваньский пролив

 Малайзия поддерживает действия РФ по борьбе с терроризмом в Сирии

Малайзия поддерживает действия РФ по борьбе с терроризмом в Сирии
9:32   20 Октября 2018
Весь мир

Малайзия поддерживает действия РФ по борьбе с терроризмом в Сирии

Малайзия поддерживает действия РФ по борьбе с терроризмом в Сирии

Малайзия поддерживает действия России по борьбе с боевиками в Сирии, заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу малайзийский коллега Мохамад Сабу во время субботней встречи в Сингапуре.

Глава японского Минобороны Такэси Ивая на переговорах с Шойгу заявил об уверенности, что очередная встреча с российскими партнерами в формате «два плюс два» состоится в Японии. Он отметил, что сможет сохранить и приумножить дружеские отношения, которые сложились у Шойгу с предыдущим министром обороны.

Во время переговоров с южнокорейским министром национальной обороны Чон Ген Ду Шойгу затронул вопросы безопасности в Юго-Восточном регионе, а конкретно — на Корейском полуострове.

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Автор: Мария Милкевич
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