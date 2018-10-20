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 Стабильность Ближнего Востока — в интересах всех стран АТР, заявил Шойгу

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Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

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9:08   20 Октября 2018
Весь мир

Шойгу: РФ и Сингапур могут успешно сотрудничать в сфере безопасности в АТР

Шойгу: РФ и Сингапур могут успешно сотрудничать в сфере безопасности в АТР

Россия и Сингапур имеют все шансы для успешного сотрудничества в вопросах повышения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил 20 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой Нг Энг Хеном.

Разговор состоялся в ходе пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

Шойгу также отметил вероятность совместной работы по гуманитарному разминированию. Он рассказал Нг Энг Хену о деятельности Международного противоминного центра ВС РФ и подчеркнул, что Россия с радостью поделится этим опытом. Шойгу рассказал, что специалисты из РФ уже обучили более 700 военных в Сирии, также ведется работа в Лаосе.

Глава Минобороны РФ пригласил военных Сингапура к участию в Армейских играх и в Главном военно-морском параде.

Шойгу выразил благодарность за встречу и уверенность, что общение будет регулярными. Нг Энг Хен заявил в ответ, что визит российского коллеги в Сингапур — это большая честь.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #шойгу #лаос #сингапур #асеан #нг энг хен

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