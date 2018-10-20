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Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

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8:56   20 Октября 2018
Весь мир

Тарасова и Морозов завоевали золото в короткой программе на этапе Гран-при Skate America

Тарасова и Морозов завоевали золото в короткой программе на этапе Гран-при Skate America

Фигуристы из РФ Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли высшую ступень пьедестала почета в короткой программе в парном катании на первом этапе Гран-при Skate America.

Состязания проходят в американском Эверетте.

Тарасова и Морозов получили за свою программу 71,24 балла. На втором месте оказалась еще одна российская пара — Алиса Ефимова и Александр Коровин, они набрали 62,38 очка. Третьего результата достигли немецкие фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Нолан Зеегерт (60,04 баллов).

В произвольной программе дуэты посоревнуются 20 октября в 13.10 по местному времени (21.10 по Москве).

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Автор: Мария Милкевич
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