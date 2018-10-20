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Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

 Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе

Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе
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8:40   20 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе

Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе

В белорусском городе Гродно девушка на пешеходном переходе не пропустила проезжающий мимо кортеж президента страны Александра Лукашенко, передает портал NewGrodno.

Водитель проезжавшей мимо машины отправил в редакцию портала запись с видеорегистратора, на которой видно, как девушка переходит дорогу на зеленый сигнал светофора перед колонной из автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной.

Владелец видео призвал пешеходов проявлять бдительность даже при переходе на зеленый свет.

«Причиной такой невнимательности стали наушники и недооценка дорожной обстановки», — предполагает newgrodno.by.

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Автор: Мария Милкевич
#белоруссия #пешеход #лукашенко #кортеж

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