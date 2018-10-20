Жительница Гродно не пропустила кортеж Лукашенко на переходе

В белорусском городе Гродно девушка на пешеходном переходе не пропустила проезжающий мимо кортеж президента страны Александра Лукашенко, передает портал NewGrodno.

Водитель проезжавшей мимо машины отправил в редакцию портала запись с видеорегистратора, на которой видно, как девушка переходит дорогу на зеленый сигнал светофора перед колонной из автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной.

Владелец видео призвал пешеходов проявлять бдительность даже при переходе на зеленый свет.