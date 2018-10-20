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Более 800 человек эвакуированы с вокзала во Львове из-за сообщения о минировании

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8:26   20 Октября 2018
Весь мир

Военный эксперт: Договор РФ и США о РСМД потерял свою значимость

Военный эксперт: Договор РФ и США о РСМД потерял свою значимость

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) между РФ и США потерял свою значимость по причине того, что десятки других государств тоже имеют такие ракеты, считает глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института в США Ричард Вайц.

Ранее New York Times писала, что Штаты намерены выйти из договора о РСМД, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщит об этом руководству РФ во время своего визита в Москву. Ранее Болтон заявил в Twitter, что его переговоры продолжат дискуссию, начатую на саммите РФ и США в Хельсинки .

О причинах такого решения газета не знает, но признает логичность завершения договора. Договор о РСМД был необходим в 1987 году для окончания Холодной войны, сейчас же его ценность уменьшилась.

У множества стран есть ракеты дальностью в пределах запрещенных 500-5500 километров, причем и США, и Россия также обладают ракетами морского и воздушного базирования такой дальности.

Эксперт отметил, что противоречия между РФ и США по вопросу РСМД неразрешимы и лишь тормозят прогресс по другим важным вопросам — продлению договора о СНВ или подписанию новых договоров по контролю над вооружениями, которые больше соответствуют современным вызовам.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #холодная война #снв #болтон #рсмд

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