Шойгу заявил о роли российских военных в разгроме террористов в Сирии

Участие российской группировки в Сирийском военном конфликте помогло за три года полностью разгромить бандформирования «Исламского государства» (запрещено в РФ), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал об этом на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

В ходе операции было ликвидировано более 87,5 тысяч террористов, освобождено 1411 населенных пунктов и свыше 95 % сирийских земель, а также главные коммуникации.

Правительственная армия Сирии контролирует территорию, на которой проживает более 90 % граждан страны.

ВКС РФ в ходе боевых действий в Сирии выполнили более 40 тысяч вылетов, 21 тысячи из которых — ночью.

«В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — отметил Шойгу.

Российские саперы в ходе военной кампании в Сирии разминировали 6,5 тысячи гектаров земли, 1,5 тысячи километров дорог и 19 тысяч зданий.

К настоящему времени в САР есть все условия для возрождения в виде единого государства. Но помощь России и мирового сообщества по-прежнему необходима.

Российский Центр по примирению враждующих сторон вовлек более 2,5 тысяч населенных пунктов в процесс примирения. Отдельное внимание привлечено к решению гуманитарных задач и возвращению беженцев в родные места. Всего с начала операции в Сирию из-за границы вернулось более 245 тысяч человек, еще порядка двух миллионов хотят вернуться.