Остаточне прощавай, Порошенко: Украинцы критикуют в сети рост цен на газ
Украинские интернет-пользователи отреагировали на рост цен на газ критикой и обвинениями в адрес руководства страны.
Ранее Киев в соответствии с договоренностями с МВФ утвердил повышение цены на газ на 23,5 %, новые цены вступят в силу с 1 ноября. Отныне тысяча кубометров газа будет стоить для населения 8,5 тысячи гривен (порядка 300 долларов по нынешнему курсу).
Политолог Дмитрий Корнейчук трактует решение властей как намек о намерении президента и премьера после выборов покинуть Украину, а президентскую кампанию Порошенко — как имитацию накануне побега.
Журналист Сергей Щербина также прокомментировал влияние данного шага на рейтинг Порошенко.
«Решение о повышении цены правильное. Но Томос теперь можно свернуть в трубочку», — написал Щербина, подразумевая предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской церкви.
Большое число негативных комментариев появилось под постом украинского премьера Владимира Гройсмана в Facebook о причинах повышения цены на газ. Люди предлагают властям вернуть награбленное в бюджет, назначить адекватную зарплату судьям и руководству Нафтогаза, прекратить угнетать народ и провести инвентаризацию имущества всех, кто руководил страной с 2005 года.
«Из-за такой власти народ стал такой незащищенный. Верните все офшоры и украденные миллиарды каждым, кто сейчас при власти, в бюджет и это будет лучший компромисс с МВФ. А не повышение тарифов для населения», — считает Светлана Иващенко.