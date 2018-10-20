Остаточне прощавай, Порошенко: Украинцы критикуют в сети рост цен на газ

Украинские интернет-пользователи отреагировали на рост цен на газ критикой и обвинениями в адрес руководства страны.

Ранее Киев в соответствии с договоренностями с МВФ утвердил повышение цены на газ на 23,5 %, новые цены вступят в силу с 1 ноября. Отныне тысяча кубометров газа будет стоить для населения 8,5 тысячи гривен (порядка 300 долларов по нынешнему курсу).

Политолог Дмитрий Корнейчук трактует решение властей как намек о намерении президента и премьера после выборов покинуть Украину, а президентскую кампанию Порошенко — как имитацию накануне побега.

Журналист Сергей Щербина также прокомментировал влияние данного шага на рейтинг Порошенко.

«Решение о повышении цены правильное. Но Томос теперь можно свернуть в трубочку», — написал Щербина, подразумевая предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской церкви.

Большое число негативных комментариев появилось под постом украинского премьера Владимира Гройсмана в Facebook о причинах повышения цены на газ. Люди предлагают властям вернуть награбленное в бюджет, назначить адекватную зарплату судьям и руководству Нафтогаза, прекратить угнетать народ и провести инвентаризацию имущества всех, кто руководил страной с 2005 года.